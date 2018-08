Com a volta às aulas, desde ontem (31/7), mais nove escolas da rede municipal integram o programa de Educação Integral promovido pela Prefeitura de Hortolândia (SP).

Hoje, cinco unidades escolares já oferecem estações de vivência, fora do período de aulas regular. Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, a ampliação do programa beneficiará mais de 2.700 alunos, em 15 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

Os 35 novos agentes educacionais que estarão à frente das atividades passaram por formação específica, no Centro de Formação dos Profissionais em Educação (CFPE) “Paulo Freire”. São eles que conduzirão as estações de vivência em Linguagens artísticas; Acompanhamento Pedagógico – Protagonismo e Recreação, Esporte e Lazer.

Na semana passada os agentes tiveram formação com professora doutora Célia Regina da Silva, da Universidade de Mogi das Cruzes. Durante o curso, ela buscou apresentar os princípios para uma atuação pedagógica intencionalmente voltada à promoção do desenvolvimento integral dos alunos, associando a ideia de educação integral à formação plena da criança.

Estudiosa da área, onde atua há 20 anos, 11 dos quais em ensino superior, na formação de futuros professores, Célia entende a realização de programas municipais de educação integral como investimento em qualidade e aposta na formação plena do aluno.

“O programa pretende oferecer atendimento em tempo integral aos nossos estudantes, buscando dessa forma, desenvolver o ensino-aprendizagem por meio de diferentes atividades lúdicas, garantindo o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural”, afirma a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Alessandra Amora Barchini.

Criado pelo governo Angelo Perugini, em 2011, o programa de Educação Integral foi retomado em 2017. A meta da Prefeitura é que, até 2020, todas as 28 Emefs participem, atendendo 4.210 alunos. A iniciativa oferece aos estudantes do Ensino Fundamental a oportunidade de participar de atividades culturais, esportivas, artísticas, de lazer e cidadania, no horário oposto ao do ensino regular, desenvolvendo-se em diferentes dimensões.