A Prefeitura de Hortolândia promove na próxima terça-feira (27) o seminário “Encontro e Inovação Indústria 4.0”, que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados, além de utilizas conceitos de sistemas ciber-físicos.

Juntas, essas tecnologias facilitam a visão e execução de “Fábricas Inteligentes”. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Monique Freschet, disse que o objetivo do seminário é trazer a discussão sobre o tema para a cidade. "Este é um assunto discutido internacionalmente e nacionalmente por meio de instituições importantes”, disse Monique, citando a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio), CNI (Confederação Nacional da Indústria), BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social).

Ela também inclui na lista as Universidades e instituições de ensino. “A nova tecnologia propõe redução de custos e aumento da produção promovendo, assim, a retomada da competitividade industrial", explica. Segundo ela, grandes indústrias de Hortolândia já discutem o assunto e, algumas, já trabalham para incorporar a tecnologia. "A EMS, inclusive, fechou negócio com a Bosch para implementação de tecnologia 4.0", disse.

Monique Freschet disse ainda que Hortolândia é uma cidade com alta capacidade industrial e tecnológica, por isso, está engajada em protagonizar as discussões e articulações necessárias à incorporação no Brasil dos novos conceitos da indústria 4.0 e a nova Revolução Industrial.

"A cidade se prepara para aproveitar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento econômico. Por suas características e vocações, e pelo perfil de suas empresas, tem total condição de ser essa protagonista e provocar o diálogo na RMC (Região Metropolitana de Campinas) e no Estado de São Paulo sendo referência nacional em inovação e investimentos em ciências tecnológicas e reindustrialização”, avalia.

O evento da terça-feira, será às 8h, na indústria farmacêutica EMS, localizada na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença/ SP-101, Chácaras Assay, portaria Espelho D'Agua.