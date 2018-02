A Investe São Paulo realiza amanhã (28) o terceiro de uma série de encontros com empresários e gestores municipais que serão feitos em cada uma das 17 regiões administrativas do Estado nas próximas semanas.

O encontro tem o objetivo de apresentar aos comerciantes, empreendedores e investidores de Mogi das Cruzes e cercanias, área contemplada nessa semana, diversos serviços gratuitos oferecidos pelo Governo do Estado para movimentar a economia. Entre eles: informações estratégicas para quem tem a intenção de fazer novos investimentos produtivos; mentoria para transações com outros países; assessoria para empresas recém-abertas; e cursos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

No caso dos gestores municipais, o encontro servirá para que possam fortalecer a parceria com as instituições participantes e pensar em ações conjuntas para serem trabalhadas em conjunto ao longo do ano.

Para inscrever-se e fazer parte do evento, basta enviar e-mail para rsvp@vmoeventos.com.br. / Agências