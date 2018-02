No Fim de Semana em Família, dias 10 e 11, adultos e crianças aprenderão a fazer enfeites carnavalescos e poderão assistir à peça Com o Pé no Carnaval!, tudo grátis. A Trupe Trupé vai comandar as atividades e também o espetáculo. Avenida Paulista, 149, na Estação Brigadeiro do Metrô / Agências. FOTO:Wikimedia Commons