O mercado imobiliário e a Justiça do Estado de São Paulo divergem sobre a manutenção do direito de protocolo, que permite a construção de imóveis de acordo com legislação anterior à Lei de Zoneamento, em vigor desde 2016.

Essa autorização, válida apenas para projetos protocolados antes daquele ano, foi questionada pelo Ministério Público (MP-SP) há quatro meses, por meio de uma Ação Direita de Inconstitucionalidade (Adin). Responsável pelo julgamento do caso, o Tribunal de Justiça (TJ-SP) decidiu, em um primeiro momento, acolher o pedido do MP-SP, concedendo uma liminar que suspendia o direito de protocolo no estado.

A decisão gerou uma série de críticas, principalmente de entidades ligadas ao mercado imobiliário. O Secovi-SP, por exemplo, indicou que mais de 19 mil unidades residenciais seriam comprometidas caso o direito de protocolo deixasse de valer. Sob pressão, o TJ-SP julgou o tema novamente e decidiu suspender a liminar, permitindo o uso da legislação anterior à Lei de Zoneamento em São Paulo.

Para o MP-SP, as regras que valiam até 2016 eram danosas ao meio ambiente. Na Adin, assinada pelo Procurador-Geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, foi apontado que, “diante da crescente escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas cidades”, a lei mais moderna deveria prevalecer.

Entrevistado pelo DCI, representante do mercado imobiliário afirmou que o uso restrito da nova legislação seria estendido a todos os empreendimentos, inclusive aqueles que não afetassem as zonas de proteção ambiental.

“Seriam impactadas habitações de interesse social, escolas e outros empreendimentos não relacionados a essa questão”, disse Ricardo Yazbek, vice-presidente de legislação urbana e metropolitana do Secovi-SP.

Ele também destacou a insegurança jurídica causada pela alteração das normas que regeriam os projetos. “Uma construtora precisa saber qual lei será válida quando prepara seus projetos.”

Na visão de Raquel Laudanna, especialista da área de direito imobiliário do ASBZ Advogados, a tendência é que a próxima avaliação do TJ-SP, que abordará o mérito da questão, mantenha o direito de protocolo. “Mas o MP ainda poderá recorrer.”

Além disso, a modificação dos protocolos deve causar um novo embate judicial nos próximos meses, afirma a especialista. “Se um projeto de 2015 for alterado hoje, qual lei será usada?”