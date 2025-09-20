16 cidades do país devem fazer manifestação contra a PEC da Blindagem

Manifestação no dia 21 de setembro terá Gil, Chico Buarque e Caetano

Neste domingo, 21 de setembro, está prevista manifestação em São Paulo e Rio de Janeiro contra a PEC da blindagem, aprovada essa semana na Câmara Federal. Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan Caetano Veloso participam do ato.

Como será a manifestação do dia 21 de setembro?

Em São Paulo, a manifestação começa às 14h na Avenida Paulista, em frente ao MASP, e está sendo organizada pela Frente Povo Sem Medo. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) está ligado ao movimento e deve participar do ato.

No Rio de Janeiro, a manifestação também está marcada para às 14h no Posto 5 de Copacabana. Por lá, Chico, Gil e Caetano são esperados.

Em Brasília, o ato acontece no Museu Nacional a partir das 10h. O rapper Djonga se apresenta. em salvador a manifestação acontece às 9h, no Cristo da Barra, com a participação de Daniela Mercury.

Em Maceió, a cantora Simone confirmou apresentação no evento, que começa à 9h, na Praça 7 Coqueiros na praia da Pajuçara.

Ao todo, 16 cidades devem sediar as manifestações, conforme informado pelo Mídia Ninja.

Os atos são contra a chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados na quarta-feira, 18 de setembro, em segundo turno. A proposta dificulta a abertura de processos criminais e a prisão de parlamentares, tanto deputados quanto senadores.