A edição de agosto no MIS - Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 159, Jardim Europa, São Paulo - SP) traz diversas atividades para as crianças e suas famílias. Com entrada gratuita, no domingo, 12, Dia dos Pais, a partir das 10h. Um dos destaques do evento é uma dança para pais e bebês. / Agências. FOTO:Divulgação