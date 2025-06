Marcha para Jesus em São Paulo: horário e trajeto em 2025

A 33ª edição da Marcha para Jesus conta com passeata, orações e mais de 20 shows de nomes conhecidos do gospel.

A 33ª edição da Marcha para Jesus em São Paulo acontece nesta quinta-feira, 19, e a concentração dos fiéis ocorrerá na Estação da Luz, com saída oficial às 10h. O percurso segue pela Avenida Tiradentes, Ponte das Bandeiras e Avenida Santos Dumont, até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (Heróis da FAB), onde haverá shows e pregações das 11h às 22h

Shows na Marcha para Jesus 2025

Entre os nomes confirmados na Marcha para Jesus em São Paulo, estão grandes artistas da música gospel como Aline Barros, Thalles Roberto, Bruna Karla, Cassiane, além do grupo Renascer Praise, que é liderado pela Bispa Sonia Hernandes, organizadora do evento ao lado do apóstolo Estevam Hernandes.

Confira a programação:

11h00 – Abertura

11h05 – Praise Cia de Dança

11h10 – Vitor Feh

11h20 – Maria Pita

11h30 – Soraya Moraes

11h50 – Jullyani Souza

12h20 – Jotapê

12h40 – Aline Barros

13h15 – Morada

13h50 – Theo Rúbia

14h20 – Fernanda Brum

14h50 – Isadora Pompeo

15h25 – Bruna Karla

15h55 – Fhope Music

16h30 – Lukas Agustinho

16h50 – Oração / Autoridades

17h20 – Jefferson e Suellen

17h55 – Ton Carfi

18h20 – Vitor Santana

18h25 – Renascer Praise

19h00 – Valesca Mayssa

19h25 – Thalles Roberto

19h55 – Encerramento da Marcha

20h00 – Evento Encerrado

Confira as linhas para chegar ao local:

Marcha para Jesus

9191/10 Jd. Elisa Maria – Bom Retiro

9717/10 Jd. Almanara – Santana

179X/10 Jd. Fontális – Metrô Barra Funda

106A/10 Metrô Santana – Itaim Bibi

175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

107T/10 Metrô Tucuruvi – Terminal Pinheiros

271C/10 Pq. Vila Maria – Terminal Princesa Isabel

1156/10 Vila Sabrina – Pça. do Correio

118C/10 Jd. Pery Alto – Metrô Santa Cecília

119C/10 Vila Sabrina – Term. Princesa Isabel

178A/10 Metrô Santana – Lapa

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena

1177/10 Term. A.E. Carvalho – Estação da Luz

1178/10 São Miguel – Praça do Correio

311C/10 Pq. São Lucas – Bom Retiro

5144/10 Term. Sapopemba/Teotônio Vilela – Term. Princ. Isabel

A Marcha para Jesus chegou ao Brasil em 1993. A 1ª edição saiu da Avenida Paulista, desceu a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e chegou ao Vale do Anhangabaú para a concentração.