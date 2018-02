O ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu ontem (31) que há estoque de vacina contra a febre amarela para toda a população brasileira que ainda não foi imunizada. Mas manteve a decisão de limitar a vacinação à população das áreas afetadas pela doença.

Segundo Barros, o País está enfrentando o ciclo de febre amarela com “absoluta tranquilidade, com a melhor técnica de imunização” e que segue todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). "Este ano de fato tivemos 81 óbitos, sendo que no ano passado tivemos 147 óbitos e 213 casos da doença contra 468 na mesma semana epidemiológica em 2017. Este episódio de febre amarela, deste ano de 2018, está muito mais controlado do que aquele do ano passado", afirmou.

Barros destaca que a recomendação é para vacinar 70% da população do território nacional e que em 2017 foi imunizada a população do Espírito Santo. Em 2018, a meta é “vacinar as populações do Rio de Janeiro e Salvador integralmente e grande parte da população de São Paulo já foi vacinada", explicou Barros.

Na terça (30), o prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, Orlando Morando (PSDB), anunciou o adiamento do início do ano letivo municipal, do dia 5 para o dia 17. A decisão, explica, se deve ao baixo índice de imunização na cidade: apenas 11% da meta total, que é 707 mil doses aplicadas. De acordo com a prefeitura, a decisão não afetará o andamento do ano letivo, que permanecerá com 200 dias de atividades.

Com a ampliação da campanha, a previsão é aplicar a vacina nas mais de 100 escolas municipais entre os dias 5 e 9 de fevereiro, das 9 às 16h. Além das escolas, a campanha segue nas 34 Unidades Básicas de Saúde de São Bernardo, das 7 às 17h.

Em Jaú, cidade do interior paulista, uma mulher de 57 anos morreu no domingo (28), dez dias depois de ter tomado a vacina contra a doença. O caso é tratado como suspeita de reação à vacina. A paciente teve histórico de meningite quando criança e recebia acompanhamento médico.