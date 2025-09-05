O Museu do Ipiranga comemora 130 anos com uma edição histórica do Museu em Festa

Museu do Ipiranga terá entrada gratuita no feriado de 7 de Setembro

Neste domingo, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, terá uma programação especial para o Dia 7 de setembro. A ação será feita em comemoração a Independência do Brasil e também de aniversário do local, que completa 130 anos. A entrada é gratuita para todos os públicos neste data.

Como retirar o ingresso gratuito do Museu do Ipiranga?

Mesmo nos dias em que a entrada é gratuita, o público precisa retirar o ingresso na bilheteria, no mesmo dia da visita. Não há possibilidade de agendamento pelo site, e os bilhetes são distribuídos por ordem de chegada até atingir o limite diário.

Filas e recomendações

Nos dias de entrada gratuita, a espera pela retirada do ingresso pode ser longa, formando filas que se estendem pelo Parque da Independência. Para garantir maior conforto, a equipe do museu recomenda que os visitantes levem protetor solar, chapéus, guarda-sóis e outros itens contra os raios solares.

A orientação é especialmente importante para famílias com crianças e idosos, que podem enfrentar mais dificuldades durante a espera.

O Museu do Ipiranga foi construído como uma forma de comemoração à Independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Foram cinco anos para colocar o edifício de pé – a construção aconteceu entre 1885 e 1890. Foi apenas em 1894 que o local passou a abrigar o Museu do Estado, também chamado de Museu Paulista.

O monumento em homenagem à Independência e o Museu Paulista se misturaram, dando origem ao Museu do Ipiranga que conhecemos hoje.

O público pode aproveitar para visitar o Parque da Independência, que abriga o Museu, além das exposições e jardins que fazem parte do local.

Programação do Museu do Ipiranga no feriado

Visitação às exposições

9h às 18h (última entrada às 17h) – Para garantir uma experiência mais confortável durante a visita, em razão do maior fluxo de público na data, estarão em cartaz as exposições Uma História do Brasil, Passados Imaginados e Para Entender o Museu.

9h às 17h – Mediação nas exposições Para entender o Museu e Uma história do Brasil, com educadores do Museu do Ipiranga.

9h30, 11h30, 13h30 e 15h30 – LIBRAS: Mediação na exposição Para Entender o Museu e no Salão Nobre, com educadora do Museu do Ipiranga.

Espaço 130 anos

10h às 13h – Exibição da minissérie “Museu do Ipiranga 130 anos: histórias para pensar o presente”

15h – Show “Acesso”, com Amanda Mittz

Espaço Esplanada

9h – Sampalhaças

10h30 – CHUYMA: Reconstrução Ancestral, com Carolina Velasquez

13h – O despertar dos corpos espíritos, com Carolina Velasquez

17h – Afrobeat: Substantivo Feminino, com Funmilayo Afrobeat Orquestra

Espaço pensador

10h – CORALUSP, com os grupos Sul Fiato e Feminino sob regência de Paula Christina Monteiro

16h – Coral Heliópolis, do Baccarelli, sob a regência de Jaíne Azevedo

Bosque

10h às 17h – FLORA – a infância em movimento

Jardim

9h às 16h – Quiz da fila, com educadores do Museu do Ipiranga

10h30 – Pernacoteca – A Encantadora Biblioteca Sobre Pernas, com Sendero Cultural

11h – Aves do Ipiranga – Caminhada de observação de aves, com Fabio Schunck

11h – Mágica Close-up, com Ricardo Malerbi e Tata Triverio

13h30 – Pernacoteca – em pé de cordel, com Sendero Cultural

14h – Mágica Close-up, com Ricardo Malerbi e Tata Triverio

14h – Aves do Ipiranga – Caminhada de observação de aves, com Fabio Schunck

Terraço Nazaré

10 às 17h – Jogos e vivências educativas, com educadores do Museu do Ipiranga

11h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

11h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes

11h – Pastel oleoso sobre fotocópias: pintando terra, água e fauna, com Aruanda Leonel.

11h – Tramas do parque: bordado em papelão, com Renata Malachias

11h30 – Cadernos Independentes, com educadores do Espaço de Tecnologias e

Artes do Sesc Ipiranga

12h – Curumininices – pop-up: criando personagens, com educadores do Programa Curumim do Sesc Ipiranga

12h – Paisagens bordadas: intervenções sobre papel fotográfico, com Renata Malachias

12h – Olhar e traçar: desenho de observação, com Aruanda Leonel

12h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

12h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes

12h45 – Cadernos Independentes, com educadores do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Ipiranga

13h – Memórias esquecidas: bordado em fotografia, com Renata Malachias

13h – Pastel oleoso sobre fotocópias: pintando terra, água e fauna, com Aruanda Leonel

13h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

13h – Curumininices – pop-up: criando personagens, com educadores do Programa Curumim do Sesc Ipiranga

14h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes

14h – Tramas do parque: bordado em papelão, com Renata Malachias

14h – Olhar e traçar: desenho de observação, com Aruanda Leonel

14h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

15h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes

15h – Pastel oleoso sobre fotocópias: pintando terra, água e fauna, com Aruanda Leonel

15h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino

15h – Cadernos Independentes, com educadores do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Ipiranga

15h – Paisagens bordadas: intervenções sobre papel fotográfico, com Renata Malachias

Terraço Xavier

10h às 17h – Saí bem na foto?, com educadores do Museu do Ipiranga

10h às 17h – Vai de Roteiro: Parque da Independência e Jardim Francês; Parque da Independência e Jardim Francês para Crianças; Bosque da Independência.

11h30 – Roda-oficina, com Pagode na Lata

13h – Corpo em Movimento – Vogue, com o Coletivo Malokunty

Como chegar no Museu?

O Museu do Ipiranga está localizado no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O público pode chegar ao local de transporte público, carro ou carros por aplicativo. Devido à manutenção no revestimento da área dos elevadores e sanitários, o acesso aos pisos B, C e D (mirante), bem como aos sanitários do térreo e do piso A, está temporariamente restrito. Esta é uma medida preventiva para garantir a segurança de todos.

De metrô: desça nas estações Alto do Ipiranga (30 minutos de caminhada) ou Santos-Imigrantes (25 minutos a pé) da linha 2 -verde.

De ônibus: as principais linhas de ônibus que passam pelo Museu do Ipiranga são 4113-10 (Gentil de Moura – Pça da República), 4706-10 (Jd. Maria Estela – Metrô Vila Mariana), 478P-10 (Sacomã – Pompéia), 476G-10 (Ibirapuera – Jd.Elba), 5705-10 (Terminal Sacomã – metrô Vergueiro), 314J-10 (Pça Almeida Junior – Pq. Sta Madalena), 218 (São Bernardo do Campo – São Paulo).

De carro: não há estacionamento dentro do parque. Pessoas com deficiência que forem de carro, na entrada da rua Xavier de Almeida, nº 1, há vagas rotativas (zona azul) em 90°.

De bicicleta: há paraciclos na área do jardim, próximos as portarias da rua Xavier de Almeida e Avenida Nazaré.