O Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga) e o Sindicato dos Comerciários de São Paulo (SECSP) firmaram uma parceria para que o mutirão de vagas de emprego se torne permanente na capital.

O Sincovaga buscará as oportunidades de trabalho nas cerca de 40 mil empresas paulistas representadas pela instituição, predominantemente de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica, enquanto o SECSP disponibilizará a estrutura da entidade, localizada na região central de São Paulo.

“É um espaço bastante interessante e centralizado. As empresas não precisam se preocupar com várias questões, porque os candidatos virão automaticamente. É mais fácil do que fazer uma busca individual”, explicou o presidente do Sincovaga, Alvaro Furtado.

A expectativa é de que a ação disponibilize entre 500 e 1000 vagas para os candidatos. Do setor varejista de alimentos, serão cerca de dez empresas levando o RH para a iniciativa.

O primeiro mutirão foi realizado pelo Sindicato dos Comerciários no dia 16 de julho. Mais de dez mil pessoas compareceram em busca de uma oportunidade de trabalho e cerca de duas mil vagas foram preenchidas.

De acordo com o presidente da Sincovaga, há uma triagem inicial feita pelo SECSP para analisar o posicionamento mais adequado para o candidato e somente depois a pessoa é dirigida à empresa para entrevista.

“A dinâmica é vantajosa para quem está procurando mão de obra e para quem está procurando um emprego”, disse Furtado.

A ação será iniciada hoje (6) e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O endereço é Rua Formosa, 99. Os interessados devem estar munidos dos seguintes documentos: carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de endereço e currículo. Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada.

“O mutirão de emprego é uma maneira de os sindicatos ajudarem as empresas e as pessoas que estão buscando colocação nessa época de complicações. É uma ação de interesse social. Estamos trabalhando contra a crise”, comentou o presidente.