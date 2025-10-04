Não é só SP: estados têm casos de suspeita de intoxicação por metanol

Os casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica adulterada começaram a aparecer em São Paulo, mas outros 5 estados já registraram casos e até óbito. Os dados são do Ministério da Saúde, divulgado na sexta-feira, 3.

Casos por intoxicação de metanol

No total, foram contabilizados 128 casos, sendo 11 confirmados, 102 descartados e 15 suspeitos, com 1 óbito confirmado e 1 óbito suspeito em todo o país.

O estado de São Paulo (SP) concentra a maior parte dos registros, com 116 casos no total, sendo 11 confirmados, 90 descartados e 15 suspeitos, além de 1 óbito confirmado.

Em Pernambuco (PE), há 6 casos registrados, todos descartados, e nenhum óbito. Na Bahia (BA), foram 2 casos descartados, sem confirmações ou mortes. O Paraná (PR) apresenta 1 caso descartado em Curitiba, também sem óbitos. O Distrito Federal (DF) contabiliza 2 casos descartados, sem registros de mortes. Por fim, o estado de Mato Grosso do Sul (MS) registrou 1 óbito.

Neste sábado, 4, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o governo está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação por metanol.

Estado de São Paulo

As cidades com notificações são: Araçatuba, Barrinha, Cajuru, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itu, Jundiaí, Limeira, Mauá, Osasco, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Taboão da Serra.

Pernambuco

O estado contabiliza 6 casos suspeitos, nas cidades de Gravatá, João Alfredo, Lajedo e Olinda.

Bahia

Foram 2 casos suspeitos, registrados em Feira de Santana e Salvador.

Paraná

Há 1 caso suspeito em Curitiba.

Distrito Federal

Foram 2 casos suspeitos em Brasília.

Mato Grosso do Sul

O estado registrou 1 caso suspeito em Campo Grande.

Foram confirmadas 1 morte por intoxicação por metanol e há 1 óbito sob investigação, ambos em Campo Grande (MS).