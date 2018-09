Instituição Beneficente Israelita Ten Yad promove venda de obras de arte. A ação, que acontece na Galeria ProArte (Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1644) nos dias 3 a 4 de setembro, terá toda renda arrecada revertida aos projetos de assistência social do Ten Yad. O público amante da boa arte poderá conferir uma exposição especial composta por tapeçarias, quadros que vão de abstratos, modernos e realistas, em tela em óleo, além de gravuras e esculturas. / Agências

Unicamp prorroga as inscrições para o Vestibular 2019. As inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de setembro, exclusivamente pela internet, em formulário disponível na página eletrônica da Comvest: www.comvest.unicamp.br. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de 170 reais, poderá ser feito até o dia 6 de setembro. A prova oferece 2.589 vagas distribuídas em 69 cursos. A primeira fase será realizada no dia 18 de novembro e a segunda acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2019. / Agências

Ultragaz inicia processo seletivo para Programa de Estágio 2019. As inscrições podem ser feitas até dia 24 de setembro, através do site http://estagioultragaz.across.jobs/. O Programa de Estágio oferece a oportunidade de desenvolvimento por meio da elaboração de projetos relevantes para a estratégia do negócio. / Agências