Parque Villa Lobos recebe evento de conscientização sobre o envelhecimento. A 1ª Maratona da Vida pretende mostrar a importância de cuidar do corpo e da mente para chegar a terceira idade com saúde e disposição. Os interessados devem se dirigir ao local em grupo de duas a quatro pessoas e realizar o cadastro. O evento gratuito acontece no sábado (15) e toda a família pode participar. / Agências

Ônibus passam a ter adesivos sobre direito de mulheres e idosos descerem fora do ponto. A SPTrans determinou que, até dia 30/9, todos os ônibus tenham os adesivos fixados internamente, na parte superior das portas, com o texto “mulheres e idosos podem optar pelo local mais seguro e acessível para desembarcar entre as 22h e 5h exceto em corredores exclusivos”. / Agências

Curso debate Fake News e educação midiática no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. O evento tem como objetivo explorar em profundidade o funcionamento das redes sociais, como algoritmos e bolhas ideológicas, e o contexto socioeconômico contemporâneo para pensar em alternativas educativas para a Fake News. O curso, que custa R$50 (inteira), acontece nos dias 27 e 28 de setembro, das 10h às 13h. As inscrições podem ser feitas pelo site (sescsp.org.br/cpf) ou nas unidades do Sesc no Estado de São Paulo. / Agências