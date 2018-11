Poupatempo Santo Amaro passará a funcionar em novo endereço. Os usuários do Poupatempo Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, contarão com um novo espaço para a realização de serviços, a partir desta quarta-feira (21). O posto fixo passará a atender no Mais Shopping, em frente ao endereço onde funciona desde agosto de 1998. Com 140 mil atendimentos por mês, o local estará em um novo pavimento do centro comercial, na Rua Amador Bueno, 229./ Agências

Dentro do shopping, o espaço dá acesso à lojas e praça de alimentação. Vale destacar que, além desses acessos, as novas instalações vão garantir mais segurança aos usuários e funcionários, pois o shopping está interligado ao metrô Largo Treze, ao terminal de ônibus Santo Amaro e perto da estação Santo Amaro, da Linha 9-Esmeralda, da CPTM. O empreendimento possui ainda 770 vagas cobertas de estacionamento./ Agências

Ao todo, serão 700 pessoas voltadas ao atendimento direto e indireto aos usuários. Principais serviços estão ligados à emissão de RGs, Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), Carteiras de Trabalho e procedimentos ligados ao seguro-desemprego, além do Atestado de Antecedentes Criminais. Além dos benefícios aos usuários, mudança vai economizar R$ 3,6 milhões por ano em aluguel, que deixará de ser pago ao dono do imóvel atual./ Agências