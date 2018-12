Aprendiz Paulista tem mais de cem oportunidades em todo o Estado. Pograma gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) disponibiliza esta semana 141 vagas de trabalho para jovens entre 14 e 24 anos que estudam nas Etecs do Centro Paula Souza de todo o Estado. As vagas nas áreas de Administração, Logística e Recursos Humanos aos estudantes das Etecs./ Agências

Empresas se cadastram no Emprega São Paulo de forma gratuita . A iniciativa do realiza o intermédio sem custo entre o empregador que está em busca de um técnico-profissional e o estudante que deseja ingressar em sua profissão. As vagas ofertadas nas áreas de Administração, Logística e Recursos Humanos, são de empresas que se cadastram no Emprega São Paulo de forma gratuita e destinadas aos alunos matriculados nos cursos técnicos presenciais do Centro Paula Souza./ Agências

Além do site, interessados nas vagas podem enviar currículo por email. Para se candidatar a essas e outras oportunidades, basta acessar https://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb/, criar login, senha e informar os dados solicitados. Outras opções são enviar o currículo pelo email aprendizpaulista@emprego.sp.gov.br ou via whatsapp (11) 9 6634-4251. / Agências