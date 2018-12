Mercado Municipal Paulistano recebe Feira de Artesanato . O Mercadão, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de São Paulo, é palco da Feira de Artesanato, promovida por permissionários do local. A exposição gratuita acontecerá até domingo (16) e conta com produtos variados feitos por artesãos do “mercadão” e da comunidade./ Agências

Secretária destaca a importância do apoio à economia criativa. Ao visitar o espaço, no início do mês, Aline Cardoso destacou a importância do apoio a economia criativa. “É importante estimularmos as pessoas a explorar as suas habilidades para gerar renda. A nossa Secretaria trabalha apoiando esses empreendedores, tanto que divulgou recentemente o edital do Festival de Natal para empreendedores em gastronomia e artesanato”, disse a secretária./ Agências

Entre os produtos estão objetos em cerâmica, vidro, madeira, bijuterias, crochet e porcelana. Realizado no salão gourmet, o evento oferece produtos de vários materiais, , abrindo espaço para entusiastas e especialistas da cultura popular. O mercadão recebe visitantes do Brasil e do mundo inteiro. Os interessados terão até o dia 16, das 9h às 16h, para visitar e levar uma lembrancinha. O Mercado Municipal Paulistano fica na Rua Cantareira, 306, Centro./ Agências