A nova concessionária da Porsche em Ribeirão Preto é a oitava loja no País com a assinatura Stuttgart, que desde 2015 integra a joint venture com a Porsche AG, responsável pela Porsche Brasil.

Durante a inauguração da concessionária, que contou com a presença do diretor de vendas da Porsche Brasil, Werner Schaal, e do presidente da Stuttgart Porsche, Marcel Visconde, foram expostos o Porsche 911 GT3 R, carro que levou a equipe Stuttgart Motorsport ao título do Campeonato Brasileiro de Endurance em 2017; além dos superesportivos Carrera GT e 918 Spyder e do clássico 911 Carrera 1975.

De acordo com Marcel Visconde, "a Stuttgart foi responsável por 85% das vendas totais da Porsche no Brasil em 2017, e teve aumento de vendas superior a 20% em relação a 2016. Para este ano, temos novos produtos, como os 718 Boxster e Cayman GTS, 911 Carrera T e a Panamera Sport Turismo, que podem perfeitamente atrair novos clientes para a Porsche", explica.

O programa de expansão da Stuttgart Porsche teve seus primeiros resultados em 2016, ano em que foram inauguradas as revendas de Recife, Campinas e Florianópolis, juntando-se à rede já existente em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. A inauguração da unidade em Ribeirão Preto completa esse ciclo.

Localizada no bairro Jardim Botânico, a unidade de Ribeirão conta com 1.546 metros quadrados, sendo a segunda no interior de São Paulo, ao lado de Campinas. O showroom tem capacidade para seis automóveis, além de oficina e a área de atendimento pós-vendas e os espaços Porsche Driver's Selection (roupas e artigos de uso pessoal com a marca Porsche) e Tequipment (acessórios oficiais Porsche para os automóveis da marca). A marca já tem uma carteira de clientes bastante expressiva na região e a expectativa da Stuttgart é ampliar ainda mais as vendas, além de oferecer uma experiência de compra e serviços de pós-venda totalmente alinhados aos padrões internacionais da montadora.