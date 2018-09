A Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic), com os números do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) de agosto, indica dados positivos para o comércio.

De acordo com os dados, as vendas no comércio varejista de Campinas e região, ficaram 6,76% acima das vendas de julho, e apresentou um leve aumento de 1,25% sobre as vendas de agosto de 2017. Esse pequeno aumento foi motivado pela movimentação positiva das vendas do “Dia dos Pais”, que expandiu em 2,18% sobre a mesma data do ano passado, e também pelas compras a prazo efetuadas pelos consumidores, que cresceram em 5,36% em relação às aquisições do ano passado.

A participação do e-commerce ficou em 9,0% sobre as vendas físicas, correspondendo a 30.933 consultas equivalentes. As vendas de agosto movimentaram em Campinas cerca de R$ 1,24 milhão e na Região Metropolitana de Campinas (RMC) R$ 2,96 milhões, 2,95% acima dos respectivos valores de Campinas e RMC. A inadimplência em Campinas apresenta uma redução de 30,46% sobre julho e uma evolução de 2,77% sobre agosto de 2017. No acumulado do ano de janeiro a agosto de 2018, a evolução foi de 2,08% com 186.725 carnês/boletos vencidos e não pagos a mais de 30 dias, o que é cerca de R$ 134,4 milhões no endividamento dos consumidores.

Na RMC a inadimplência também apresentou uma elevação de 2,08% com 449.940 carnês / boletos vencidos e não pagos a mais de 30 dias, representando R$ 324 milhões no endividamento dos consumidores.

"Frente aos números, os efeitos da crise econômica atual têm mostrado algumas melhoras nos principais indicadores, mas sem maiores expansões das atividades econômicas como PIB, consumo, juros, câmbio e inflação", avalia Laerte Martins, diretor de economia da Acic.

Para Martins, os efeitos das eleições deste ano ainda são incertos quanto a uma tomada de recuperação econômica mais efetiva, mas o comércio varejista deve se preparar para novos tempos difíceis na economia e na política nacional. "A expectativa de melhoria mais efetiva deve ser esperada a partir de 2020, quando teremos as implantações dos planos do novo governo, que deverá permanecer até o final de 2022", finaliza o economista.