O que fazer em São Paulo neste fim de semana: de Maria Bethânia a Guns
Programação de 24 a 26 de agosto
Neste fim de semana em São Paulo, de 24 a 26 de agosto, a programação está repleta de música, cultura e diversão, com shows de Maria Bethânia e Oswaldo Montenegro, até festas animadas como o Halloween da Pabllo. Há também opções para todos os estilos, do trap ao piseiro, passando pelo rock, MPB e teatro infantil.
Sexta-feira, 24 de outubro
Tim Maia – Vale Tudo
20h às 23h
Teatro Claro MAIS SP – R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia
Paralamas Clássicos – 40 Anos
24 e 25 de outubro
Espaço Unimed – R. Tagipuru, 795, Barra Funda
SKILLET
19h às 23h
Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca
MII Rooftop – Frutos do Mar, Vinhos e Drinks
A partir das 18h
R. Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco
Sábado, 25 de outubro
Tiquequê
11h às 15h
Teatro VillaLobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade Pinheiros
Ivete Clareou – SP
14h às 18h
Jockey Club de São Paulo – Av. Lineu de Paula Machado, 1263, Cidade Jardim
Oswaldo Montenegro
25 e 26 de outubro
Teatro Bradesco (Bourbon Shopping) – R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes
Halloween da Pabllo
25 e 26 de outubro
Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida
Proibidão com MC Ryan SP, MC GW, ROO77 e MC Don Juan
25 e 26 de outubro
Good Show – Av. Almirante Delamare, 3013, Vila Heliópolis
Arena Rock – Clássicos do Pop e Rock
A partir das 21h
Willi Willie Bar e Arquería – Alameda dos Pamaris, 30, Indianópolis
Guns N’ Roses
20h (abertura dos portões às 16h)
Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca
Domingo, 26 de outubro
Maria Bethânia
18h às 21h
Tokio Marine Hall – R. Bragança Paulista, 1281, Várzea de Baixo
Style Trap Tour – MHRAP, Predella, Tauz e Tk Raps
18h às 21h
Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca
Os Feras do Piseiro no Arena Show
26 e 27 de outubro
Arena Show SP – Av. Nove de Julho, 1100, Bela Vista