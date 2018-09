Na próxima quarta-feira, dia 19, a Comissão Especial de Mobilidade Urbana (CEMU) da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), em parceria com a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), dará início ao “1º Mobitalks: Ônibus” do projeto Laboratório Legal de Mobilidade Urbana.

O encontro será realizado na sede cultural da seccional paulista da Ordem, na Praça da Sé, 385, a partir das 14 horas. No evento será apresentada uma pesquisa da CMSP

sobre a produção legislativa, dos últimos cinco anos voltada à mobilidade urbana.

Também será divulgado o resultado de uma enquete, realizada com cerca de 4.800 usuários da Capital e Grande São Paulo, sobre a percepção e necessidade em relação ao seu deslocamento, compreendido desde a sua saída para o trabalho até a sua volta para a casa, via transporte público coletivo por ônibus.

Ao final, haverá um painel de debates para avaliar o grau de alinhamento entre essas políticas públicas e a demanda dos usuários desse modal, com a participação de especialistas em mobilidade urbana e representantes das principais entidades e empresas convidadas a participar do projeto.

Entre eles estão CEMU-OAB, Escola do Parlamento/CMSP, Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), União Internacional de Transportes Públicos (UITP - América Latina) e Cittati Tecnologia.

As inscrições para o encontro são limitadas e gratuitas colaborativas, mediante a doação de uma lata ou um pacote 400g de leite integral em pó na recepção do evento. Mais informações no endereço: www2.oabsp.org.br/asp/dotnet/CulturaEventos/Eventos/Apps/SinopseEvento.aspx?idCultural=5116&sn=1.