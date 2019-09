Com o objetivo de discutir as relações entre os povos indígenas e não-indígenas, o Sesc Pompéia apresenta até o dia 22 de setembro “Os Um e os Outros”. A Cia. Livre junto com a Cia Oito Nova Dança criam um diálogo entre a fábula contada por Bertold Brecht e a luta dos povos ameríndios hoje no Brasil. / Agências. FOTO:Divulgação