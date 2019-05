O Governador de São Paulo, João Doria, participou ontem (7) da inauguração do primeiro Centro de Inovação da Procter & Gamble (P&G) no Brasil. Localizada em Louveira, a nova unidade é um dos 14 centros da empresa no mundo.

A multinacional americana investiu cerca de R$ 200 milhões em instalações, contratação de mão de obra especializada e viabilização das operações. A unidade será dedicada a pesquisa e desenvolvimento de produtos para região da América Latina, além de países em ascensão, como a Rússia.

A Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, a InvestSP, que já havia apoiado a P&G na expansão da sua linha de detergentes no município, deu suporte durante a implementação do novo Centro de Inovação.

A agência acompanhou os processos da empresa para obtenção de licenciamento ambiental junto aos órgãos responsáveis.

“Aqui são R$ 200 milhões de investimentos, mais 150 empregos de altíssima qualidade, pois temos técnicos, cientistas, engenheiros e especialistas, muitos formados na Unicamp, outros na Fatec e na Etec, que também pertencem ao Governo do Estado de São Paulo”, afirma Doria.

A escolha pela cidade da região de Campinas foi feita após análise das vantagens estratégicas para a companhia. A empresa que necessita de mão de obra altamente especializada, escolheu a região que dispõe de universidades de ponta, centros de pesquisa de nível mundial e infraestrutura adequada para a conexão com outros países do continente.

O Brasil é oitavo país a receber um Centro de Inovação da P&G. A nova unidade também será a única da empresa no mundo onde o mesmo local terá toda a cadeia de desenvolvimento de produtos, reunindo planta industrial, centro de inovação e distribuição.