A cantora Paula Toller estará, no dia 14 de junho, se apresentando em Paulínia. O show vai acontecer às 22h, no Theatro Municipal (Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets ou na bilheteria do local. / Agências. FOTO:Divulgação