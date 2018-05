A edição de maio do programa promovido pelo Museu da Imagem e do Som (Av, Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo - SP) traz o cantor e compositor Peninha em bate-papo sobre sua carreira, enquanto a Banda MIS interpreta seus sucessos no palco. O evento, no dia 23, às 20h, é gratuito. / Agências. FOTO:Divulgação