O Instituto Update, com apoio do Instituto Tide Setubal e Ford Foundation, lançou ontem (28) a pesquisa “Emergência Política Periferias” sobre iniciativas de inovação política desenvolvidas em periferias.

O estudo mapeou 100 ações que visam diminuir as desigualdades nas comunidades de cinco metrópoles do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife).

“A importância dessas ações é o que chamamos de laboratório de direitos. Elas estão ‘laboratorizando’ direitos que estão previstos na Constituição, mas que não acontecem efetivamente”, explicou a pesquisadora do Instituto Update, Jéssica Cerqueira.

Assim, a ideia do relatório é revelar uma perspectiva política que parte das periferias para o centro das cidades, dando ênfase para o que há de positivo e não para as carências dessas regiões.

“A pesquisa traz a potência de ‘fazer com a comunidade’ e não ‘para a comunidade’. Ela enfrenta o paradigma da ausência, daquilo que a periferia não tem”, acrescentou a coordenadora de Comunicação do Instituto Tide Setubal, Fernanda Nobre.

Na realidade, “emergência política” tem duplo sentido. Emergência no sentido de urgência, mas também de emergente, daquilo que está nascendo. O estudo aponta que abordar a inovação política nas periferias permite aproximar realidades diferentes e aprofundar a democracia em busca de um novo pacto comum, a partir da coletividade e diversidade.

Em São Paulo, foram analisadas 18 iniciativas que garantem direito à existência; direito à memória, educação e cultura; direito à economia e ao bem viver; direito à participação social; e direito à ocupação do poder. “É muito importante a questão da valorização desses territórios que surge com as iniciativas. Em ano de eleição, é difícil pensar em políticas públicas sem olhar para as regiões periféricas”, disse a coordenadora da Tibe Setubal.

“Os recursos precisam chegar nos sujeitos políticos periféricos que estão procurando formas de viabilizar essas iniciativas. Olhar para essas ações é necessário para que a gente consiga sair desse espaço de desigualdade e que possamos formular políticas públicas que vão além de direitos básicos”, finalizou Jéssica.

A pesquisa pode ser acessada no www.emergenciapolitica.org.