O Pacto pela Democracia lançou o Mapa de Iniciativas por Eleições Melhores, uma plataforma digital para estimular o engajamento e maior participação das pessoas no processo eleitoral.

O mapeamento reúne as principais ações da sociedade civil que têm como objetivo qualificar as eleições e torná-las mais participativas, íntegras e plurais. Por conta das várias crises pelo qual o país passa, há um grande sentimento de desalento quanto às eleições, como explicou Ricardo Borges Martins, secretário-executivo do Pacto pela Democracia.

“Diante desse momento eleitoral e com toda a desesperança que estão olhando para esse processo, queremos evidenciar que várias iniciativas da sociedade civil estão trabalhando para termos eleições melhores. A democracia ainda está pulsando e queremos que ela avance, revigore e se reestabeleça”, comentou Martins.

Até o momento, foram identificados cerca de 70 projetos da sociedade civil que atuam em múltiplas frentes para construir uma base de confiança e legitimidade para o ambiente político.

“Além de mostrar que a sociedade está mobilizada e a democracia está viva, outra função do Mapa é mostrar diferentes maneiras de participação. São ferramentas digitais que estimulam e facilitam o acesso à informação”, disse o secretário-executivo.

A plataforma mapeia ações com diferentes propósitos: encontrar candidatos; combater fake news e desinformação; aprofundar o debate político; aprender mais sobre as eleições; aumentar a participação; promover a diversidade; participar de debates; fiscalizar campanhas e partidos; acompanhar as eleições; e monitorar mandatos.

Assim, a iniciativa fortalece as pautas que são de maior interesse para a população. De acordo com o entrevistado, os projetos estão utilizando a tecnologia para abordar temas que auxiliam no debate político, desde diversidade e direitos humanos até o perfil dos candidatos.

“Uma novidade que está surgindo como tendência são as plataformas que ajudam as pessoas a encontrarem candidatos que compactuam com suas visões”, exemplificou Ricardo.

O Pacto pela Democracia, formado atualmente por 73 organizações que defendem a preservação e o revigoramento da vida política e democrática no Brasil, montou um “Observatório das Eleições” para a troca de informações sobre projetos importantes para o processo eleitoral deste ano.

“Na primeira reunião, surgiu a ideia do Mapa de Iniciativas por Eleições Melhores. A gente tinha muitas iniciativas, mas nada mapeado. Para não perder esse potencial de participação da população, criamos um repositório para apresentar todas as ações juntas”, explicou Ricardo Borges Martins.

O mapeamento então foi criado e o Pacto mantém um canal de contato aberto para toda a população enviar outras iniciativas que estejam de acordo com o perfil da ferramenta. “Estamos trabalhando por eleições mais informadas, transparentes, participativas e com diversidade”, acrescentou.

Todas as iniciativas mapeadas podem ser acessadas por meio do site eleicoesmelhores.pactopelademocracia.org.br. A ferramenta digital é apartidária, plural e também de alcance nacional.