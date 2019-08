A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Governo Municipal (SGM), prorrogou até 10 de setembro o prazo para interessados em contribuir com estudos para uma futura Parceria Público-Privada (PPP) de Micro e Mini Centrais Geradoras de Energia Solar Fotovoltaica Distribuída.

O objetivo é receber do mercado estudos para concepção do projeto, levando em consideração a implantação, operação e manutenção de centrais geradoras de energia solar fotovoltaica para geração distribuída na cidade. O chamamento público é um instrumento simples, que não prevê ressarcimento de valores a terceiros e do qual podem participar pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, individualmente ou em consórcio.

Com a proposta de uma gestão eficiente, com soluções inovadoras para a cidade, o prefeito Bruno Covas estabeleceu como um dos objetivos estratégicos do Programa de Metas da Prefeitura “dar sustentabilidade ambiental à cidade”. E definiu que, para alcançar as metas, sua administração observará os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda mundial da Organização das Nações Unidas que devem ser atingidos até 2030.

Assim, informa a Prefeitura, a futura PPP de Micro e Mini Centrais Geradoras de Energia Solar Fotovoltaica Distribuída para São Paulo é uma política pública da gestão que visa garantir energia limpa e acessível (ODS 07) que garanta a qualidade de vida da população.

Com a PPP, a Prefeitura pretende diversificar a matriz de suprimento energético dos próprios municipais e, com isso, obter redução nas faturas de energia elétrica. A economia com as contas de luz permitirá investimentos em áreas prioritárias, como saúde e educação. Com o chamamento público, a cidade poderá receber subsídios da iniciativa privada e da sociedade civil.

A escolha por Micro e Mini Centrais Geradoras de Energia Solar Fotovoltaica levou em consideração que o País está localizado em uma região com grande irradiação solar, com aproximadamente 280 dias de sol ao ano, o que mostra o potencial de aproveitamento da modalidade.