Depois de ver uma série de fatores impedirem a concessão dos principais ativos ofertados à iniciativa privada, a Prefeitura de São Paulo tenta melhorar o rendimento do plano de desestatização com a venda do Terminal de Ônibus Princesa Isabel, localizado no centro da cidade.

Publicado no final de agosto, o edital referente à concessão do aparelho público é alvo de interesse de “quatro ou cinco consórcios”, afirmou Juan Quirós, presidente da SP Negócios, agência de promoção de investimentos da administração municipal.

Ao DCI, o executivo disse que os problemas enfrentados por outras concessões, como a do Complexo Pacaembu e a do Anhembi, não assustaram os investidores.

“Para nossa surpresa, nada está inibindo o apetite [do setor privado]. Há um entendimento de que os problemas [das outras concessões] são pontuais e não reduzem o potencial dos ativos ofertados”, afirmou Quirós.

Segundo ele, o fator que mais atrai os investidores é o “potencial construtivo” do negócio – além de manter o funcionamento do terminal, o vencedor da licitação poderá construir no terreno. “Aquela área é muito grande, é possível levantar um shopping center”, disse o entrevistado.

Primeiro terminal de ônibus paulistano ofertado à iniciativa privada, o Princesa Isabel terá edital aberto até o final de outubro deste ano. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o valor estimado do contrato é de R$ 132 milhões, o prazo da concessão é de 35 anos e os benefícios calculados para o município no período ficam ao redor de R$ 265,7 milhões, incluindo investimentos, outorga, desoneração e ISS.

Também segundo a gestão municipal, os 10.603 metros quadrados do Terminal Princesa Isabel abrigam 18 linhas de ônibus que atendem cerca de sete mil pessoas por dia. Com administração, manutenção e conservação, o custo anual do equipamento gira em torno de R$ 6,5 milhões, enquanto a receita é de cerca de R$ 200 mil.

Desde o início de 2017, quando teve início o mandato de João Doria (PSDB), a gestão tucana viu uma de suas principais propostas – a privatização de ativos públicos – esbarrar, por exemplo, no Tribunal de Contas do Município (TCM).

O caso mais representativo aconteceu no mês passado, quando o órgão de controle suspendeu a concessão do Complexo Pacaembu.

O negócio, um dos carros-chefe do programa de desestatização, geraria R$ 400 milhões aos cofres públicos durante os 35 anos previstos para a gestão privada do local.

Já a venda do Anhembi foi prejudicada por uma decisão tomada pela Justiça, também em agosto, proibindo a demolição dos prédios construídos na área, o que reduziu a atratividade do negócio.

A concessão dos parques, por outro lado, foi afetada por um movimento do governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que concorre com Doria pela chefia do Executivo estadual. Em julho, França negou a cessão de áreas do Parque Ibirapuera à Prefeitura.

Assim, a gestão municipal, agora liderada por Bruno Covas (PSDB), teve que reformular a oferta ao setor privado, retirando trechos do principal ativo envolvido no edital.

Em agosto do ano passado, a Secretaria de Desestatização e Parcerias publicou um edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a concessão de outros 24 terminais de ônibus em São Paulo. O objetivo da ação era receber do setor privado ideias e sugestões para a concessão desses equipamentos.

De acordo com a Prefeitura, os estudos, entregues em fevereiro deste ano, servirão de base para a concessão dos terminais no futuro.