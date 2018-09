A Cervejaria Ambev está promovendo um processo seletivo diferenciado, chamado Ambev Challenge. O desafio é composto por quatro programas de imersão e quem apresentar os projetos vencedores conquistará um estágio.

A iniciativa apresentará aos candidatos questões reais da cervejaria durante os exercícios. Com isso, a companhia pretende não só identificar aqueles que tenham o perfil para as vagas, mas proporcionar experiências que contribuam com o desenvolvimento de todos os universitários que participarem.

“Temos certeza que será uma atividade muito produtiva, pois, além de termos a oportunidade de conhecer profissionais jovens e qualificados, também contribuímos para a formação dos participantes ao agregarmos conhecimento nas suas respectivas áreas de interesse, ou seja, todos saem ganhando”, comentou Camilla Tabet, diretora de Desenvolvimento e Gente da Ambev.

Os universitários interessados podem se inscrever para programas específicos de quatro áreas da cervejaria. No dia 19 de outubro, acontecem o Negotiation Day e o Business Challenge.

O primeiro terá rodada de exercícios de negociação e persuasão, além de mostrar um pouco sobre o segmento de Sustentabilidade e Suprimento. O segundo abordará a rotina das principais áreas estratégicas da empresa.

Nos dias 20 e 21 de outubro, será a vez do Beer Challenge. Os participantes deverão desenvolver um novo produto, vivenciando todas as etapas essenciais para a produção de cerveja.

O Marketing Challenge, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro, será uma maratona de dinâmicas e cases para encontrar estudantes que possam fazer parte da equipe de marketing.

Durante os quatro finais de semana, o Ambev Challenge contará com a participação e ajuda de seus diretores, donos de marcas, time de inovação e estratégia e mestres cervejeiros.

A Ambev está procurando jovens que estejam no penúltimo ou último ano de graduação, mas não há restrição de curso. Entre os requisitos estão: inglês avançado; e disponibilidade para estagiar em São Paulo ou Jacareí (Beer Challenge).

As inscrições podem ser feitas no www.ambev.com.br/ambev-challenge até 7 de outubro. Os selecionados devem fazer testes online de lógica, inglês e fit cultural. Os aprovados farão entrevistas em vídeo e dinâmica em grupo. Aqueles que conquistarem as vagas de estágio receberão um coach individual de carreira e curso online em uma Ivy League, grupo das oito universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos.