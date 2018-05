No campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro, as atividades voltadas à dança servem como ferramenta de inclusão social.

Por meio do projeto “Dançando no Escuro”, alunos do curso de Educação Física da instituição desenvolvem ações rítmicas e expressivas ligadas à participação de pessoas com deficiência, oferecendo melhor qualidade de vida ao público.

“A pesquisa é sobre o desenvolvimento de um método que atenda várias deficiências e que permitam às pessoas fazer uma coreografia, além de jogos lúdicos e rítmicos para trazer benefícios aos participantes”, explica a pesquisadora Súsel Lopes, mestranda no programa Educação Física da Unesp de Rio Claro.

Pela dança inclusiva, é possível englobar todas as pessoas com ou sem deficiência na atividade. Vale destacar que a iniciativa era destinada para deficientes visuais até 2017. A partir deste ano, passou a incluir pessoas com qualquer tipo de necessidade especial. Hoje, o projeto está aberto a todos os públicos. O único pré-requisito é ter interesse em dança. Nem mesmo a cadeira de rodas é um impeditivo.

“É um espaço de possibilidades das potencialidades dessas pessoas, pois, muitas vezes, elas são tidas como incapazes de produzir conhecimento e de se expressar. Aqui, nós a entendemos como nós e como elas são portadoras de poder”, diz a coordenadora do projeto, Andresa de Souza Ugaya.

A mestranda Súsel Lopes, que tem formação em Fisioterapia, relata que não conseguia utilizar questões lúdicas em uma iniciativa do tipo e movimentos mais amplos no tratamento dos pacientes.

Lopes ressalta que o projeto permanece aberto à participação de profissionais interessados em conhecer mais a respeito da área, voluntários ou participantes. Está em estudo, inclusive, a possibilidade de o método ser implantado em uma universidade da Malásia.