A Prefeitura de São Paulo, por meio das Secretarias do Governo Municipal (SGM) e Turismo (SMTUR), publicou ontem (10), no Diário Oficial do Município, a consulta pública para a concessão do Complexo Interlagos. O edital de licitação prevê que a empresa vencedora será a responsável pela reforma, gestão, manutenção, operação e exploração do complexo.

A concessão será por 35 anos e a modalidade é concorrência internacional. Os interessados em participar da licitação deverão considerar em suas propostas: detalhamento de potenciais usos das estruturas existentes, sobretudo para grandes eventos (além de shopping, hotel etc); estudo de possíveis empreendimentos adicionais; e, ainda análise de aspectos gerais da administração do autódromo – além de manter e explorar a pista do autódromo. O Complexo de Interlagos deverá abrigar, além dos esportes automobilísticos, equipamentos de lazer e cultura, garantindo também melhor estruturação e requalificação da área.

A futura concessionária deverá realizar a modernização, recuperação, revisão e reconfiguração de todos os sistemas integrantes do complexo, incluindo os sistemas elétrico, hidráulico, de esgotamento sanitário, drenagem, telecomunicações, tecnologia da informação e ar condicionado. Para realizar tais intervenções na área, o interessado deve obter todas as aprovações, licenças e/ou alvarás necessários. Também estão previstas melhorias quanto à segurança, com a implantação de câmeras integradas a um Centro de Comando e Controle.

Os interessados poderão consultar as minutas dos documentos do edital no endereço eletrônico da Secretaria do Governo Municipal (SGM). Sugestões ou críticas poderão ser feitas por escrito, até o dia 10 de outubro, acompanhadas de identificação do interessado. Podem ainda ser encaminhadas (com solicitação de confirmação de recebimento) pelo endereço de e-mail: interlagos@prefeitura.sp.gov.br ou fisicamente, mediante protocolo, localizado no Viaduto do Chá, 15 – 11º andar – Centro. Encerrado o período de consulta pública, as contribuições serão analisadas para posterior lançamento do edital final de licitação. O complexo é composto pelo Autódromo José Carlos Pace e pelo Kartódromo Ayrton Senna.