A PwC Brasil realizou uma pesquisa inédita sobre a lei da reforma trabalhista junto a mais de 170 empresas dos setores de serviços, indústria geral, agroindústria, varejo geral e farmacêutico. Segundo o sócio da PwC Brasil, especialista na área de Trabalho e Previdência, Marcel Cordeiro, o estudo aponta que ainda pairam muitas dúvidas.

A maioria das dúvidas se relaciona a dois prismas principais abordados na pesquisa referentes aos impactos da reforma trabalhista nos seus segmentos de negócios e qual o grau de iniciativa das empresas na abordagem da reforma trabalhista junto a seus empregados. Cordeiro destacou pontos importantes criados pela reforma que poderiam gerar empregos, mas não foi o que se verificou na pesquisa. "Temos na reforma algumas medidas que poderiam ser entendidas como medidas para alavancar a criação de empregos. Dentre elas, podemos citar a estruturação do trabalho intermitente, que é uma figura que não existia no nosso ordenamento até o advento da reforma trabalhista ou a repaginação do trabalho em regime de tempo parcial.”

Segundo Cordeiro, o estudo demonstra que o grau de iniciativa das empresas ainda é pequena. “Ou seja, apesar dessas frentes oferecerem possibilidades da criação de empregos, se percebe que as empresas ainda estão acanhadas com a implementação dessas práticas", afirmou.

Os dados da pesquisa da PwC Brasil serão apresentados hoje (29) no seminário "Andamentos da Reforma Trabalhista" promovido pela PwC e Amcham. O evento, destinado a associados da Câmara de Comércio Americana e convidados da PwC Brasil, das 8h30 às 12 horas, no Galleria Shopping, com três painéis: Visão do Judiciário e MPT (Ministério Público do Trabalho); Visão das empresas com cases e aplicações na prática da Reforma Trabalhista; e Visão dos escritórios que estão levando em frente todas as mudanças.

“O levantamento demonstra que, apesar de muitas dúvidas sobre alguns itens trazidos pela Lei 13.467/2017, que alterou diversos artigos da CLT, as empresas não apenas estão mensurando o impacto das novidades, mas também iniciando a aplicação de alguns desses assuntos”, antecipa Cordeiro. Segundo ele, uma das aplicações mais usuais por parte das empresas pesquisadas pela PwC Brasil é a extinção dos contratos de trabalho via acordo entre empregado e empregador. “Nossa intenção com a pesquisa foi entender quais iniciativas sobre o assunto cada empresa está realizando e qual o impacto da mudança para a empresa consultada”, diz.

Cordeiro fala sobre a expectativa em relação ao seminário e a apresentação da pesquisa. "Não apenas compartilhar os resultados da pesquisa que possui diversidade e profundidade interessantes, percorrendo diversos tópicos da reforma trabalhista, mas também aprofundar esses dados e ouvir das empresas que vão estar presentes experiências, iniciativas e até questões que eventualmente não tenham sido abordadas pela pesquisa. A ideia é compartilhar conhecimento e ao aprender bastante com os participantes", diz.

Cordeiro dividirá o segundo painel com Isabel Azevedo, head de Relações Trabalhistas e Compliance Trabalhista e Recursos Humanos da United Health Group (multinacional do setor de assistência à saúde norte-americana). Nos demais painéis estarão Maria Inês Corrêa Targa, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Ronaldo Lira, procurador do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região; e representantes de escritórios de advocacia integrantes do Comitê Estratégico de Legislação da Amcham.