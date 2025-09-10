Quando começa a Primavera de 2025 e como será a estação

O brasileiro já deve estar vendo o desabrochar das flores, um anúncio da chegada da Primavera agora e setembro. Mas que dia e que horas começa a nova estação? Apesar de ser conhecido como um período de clima agradável, parte do país pode enfrentar altas temperaturas e umidade relativa do ar mais baixa.

Que horas começa a primavera de 2025?

O início da Primavera deste ano será no dia 22 de setembro, às 15h19 (horário de Brasília). Esta data é determinada em referência à posição da órbita da Terra em relação ao sol, levando em consideração equinócios e solstícios. A data de término, que sinaliza o início do verão, é quarta-feira, 21 de dezembro, às 12h03.

A previsão do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que, em setembro, as chuvas devem ficar próximas da média em grande parte do Brasil. No Sul e no noroeste do Amazonas, os volumes tendem a ser acima da média, enquanto em partes da Região Norte e na faixa costeira da Bahia devem ficar abaixo da média. No Centro-Oeste e Sudeste, o cenário é de chuvas dentro da climatologia, com exceções em áreas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Quanto às temperaturas, a tendência é de ficarem acima da média em quase todo o país, principalmente no Pará, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, podendo ultrapassar 1,5 °C acima do normal. O Nordeste também terá temperaturas elevadas, exceto em pontos isolados mais amenos. No Sul, os valores devem ficar dentro da média, com exceção do Paraná, onde pode haver leve aumento.

Quatro estações do ano

Verão

Estação com altas temperaturas e dias mais longos que as noites, o verão ocorre após a primavera e antes do outono. Nesse período, as chuvas aumentam e as árvores ficam verdes e cheias de frutos.

Outono

Uma das características do outono é o declínio gradual das temperaturas, já que esta é a estação anterior ao inverno. Nesse período, as folhas das árvores apresentam um tom amarelado e costumam cair, indicando a mudança de estação. O outono é a estação que ocorre após o verão.

Inverno

No inverno, as temperaturas caem e há ocorrência de geadas e nevascas em alguns locais do Hemisfério Sul. Esta estação apresenta dias mais curtos e noites mais longas devido à menor incidência de sol. Nesse período, muitas espécies animais migram para áreas com temperaturas mais altas. O inverno ocorre após o outono e antes da primavera.

Primavera

Nesta estação, as temperaturas costumam ser amenas e agradáveis, ​​e há um aumento das chuvas em parte do Brasil. Os dias começam a ser mais longos e as noites mais curtas.