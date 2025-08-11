A capital paulista começa a semana com temperaturas mais baixas, mas deve sentir um aquecimento gradual nos próximos dias

Quando vai acabar o frio em São Paulo? Previsão até 17 de agosto

Prepare os casacos que o frio em São Paulo não deve acabar tão cedo. Uma frente fria continua na cidade, fazendo com que as mínimas continuem abaixo dos 10ºC. Ainda nesta semana, de 11 a 17 de agosto, a previsão do Climatempo indica chuva na capital.

Quando termina o frio em São Paulo?

A previsão do tempo indica que as temperaturas devem aumentar e espantar o frio em São Paulo por volta do dia 20 de agosto. Apesar da chance de chuva na capital neste mês, o clima seco deve predominar, com a umidade relativa do ar em estado de alerta: abaixo de 30%.

Enquanto o tempo não esquenta, os paulistanos devem enfrentar nesta semana (11 a 17) mínimas de até 9°C pela manhã. Ao longo do dia, os termômetros podem chegar aos 20ºC.

Terça-feira (12): o dia será de muitas nuvens e poucas aberturas de sol, com mínima de 9°C e máxima de 20°C. Não há previsão de chuva, e a umidade relativa do ar varia entre 49% e 94%. O vento sopra fraco, de sudeste, a cerca de 7 km/h.

Quarta-feira (13): o cenário muda com a chegada do sol mais intenso à tarde. A mínima permanece em 9°C, mas a máxima sobe para 26°C. Pela manhã, há possibilidade de nevoeiro fraco, que se dissipa com o avanço do dia. A umidade cai para 31% nos períodos mais secos.

Quinta-feira (14): dia começa com nevoeiro e temperaturas entre 11°C e 18°C. As nuvens aumentam à tarde e a noite será de céu encoberto, mas sem chuva.

Sexta-feira (15): a data deve ser marcada por instabilidade. A manhã será de céu nublado e possibilidade de garoa, especialmente nas primeiras horas do dia. À tarde, o sol aparece entre nuvens e a máxima chega a 20°C. A chance de chuva é de 77%, mas o volume previsto é baixo (0,1 mm).

Sábado (16): volta a ter tempo firme, com muitas nuvens e aberturas de sol. A mínima será de 12°C e a máxima de 23°C.

Domingo (17): o calor avança e os termômetros variam entre 13°C e 26°C, com tempo estável e sem previsão de chuva.