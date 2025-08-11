DCI SP

Quando vai acabar o frio em São Paulo? Previsão até 17 de agosto

A capital paulista começa a semana com temperaturas mais baixas, mas deve sentir um aquecimento gradual nos próximos dias

Escrito por Anny Malagolini
frio em são paulo sergio souza de Pexels

Prepare os casacos que o frio em São Paulo não deve acabar tão cedo. Uma frente fria continua na cidade, fazendo com que as mínimas continuem abaixo dos 10ºC. Ainda nesta semana, de 11 a 17 de agosto, a previsão do Climatempo indica chuva na capital.

Quando termina o frio em São Paulo?

A previsão do tempo indica que as temperaturas devem aumentar e espantar o frio em São Paulo por volta do dia 20 de agosto. Apesar da chance de chuva na capital neste mês, o clima seco deve predominar, com a umidade relativa do ar em estado de alerta: abaixo de 30%.

Enquanto o tempo não esquenta, os paulistanos devem enfrentar nesta semana (11 a 17) mínimas de até 9°C pela manhã. Ao longo do dia, os termômetros podem chegar aos 20ºC.

Terça-feira (12): o dia será de muitas nuvens e poucas aberturas de sol, com mínima de 9°C e máxima de 20°C. Não há previsão de chuva, e a umidade relativa do ar varia entre 49% e 94%. O vento sopra fraco, de sudeste, a cerca de 7 km/h.

Quarta-feira (13): o cenário muda com a chegada do sol mais intenso à tarde. A mínima permanece em 9°C, mas a máxima sobe para 26°C. Pela manhã, há possibilidade de nevoeiro fraco, que se dissipa com o avanço do dia. A umidade cai para 31% nos períodos mais secos.

Quinta-feira (14): dia começa com nevoeiro e temperaturas entre 11°C e 18°C. As nuvens aumentam à tarde e a noite será de céu encoberto, mas sem chuva.

Sexta-feira (15): a data deve ser marcada por instabilidade. A manhã será de céu nublado e possibilidade de garoa, especialmente nas primeiras horas do dia. À tarde, o sol aparece entre nuvens e a máxima chega a 20°C. A chance de chuva é de 77%, mas o volume previsto é baixo (0,1 mm).

Sábado (16): volta a ter tempo firme, com muitas nuvens e aberturas de sol. A mínima será de 12°C e a máxima de 23°C.

Domingo (17): o calor avança e os termômetros variam entre 13°C e 26°C, com tempo estável e sem previsão de chuva.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Festa da Achiropita 2025: data, horários e o que comer

Vai ter rodízio em SP com as férias de julho de 2025?

Salário mínimo paulista de 2025 vai a R$ 1,8 mil e está valendo

Como vai ser a manifestação de Bolsonaro neste domingo na Paulista?

Marcha para Jesus em São Paulo: horário e trajeto em 2025

Festas juninas em São Paulo no 2º final fim de semana de junho

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes