Espetáculo infantil encerra temporada no Teatro do Sesi-SP (Avenida Paulista, 1313) com apresentação no dia 2/12, às 14 h. Peça se passa no Monstruoso Mundo dos Monstros, onde os monstros desenhados pelas crianças ganham vida. A história traz Bebel Ribeiro como Lali, uma monstrinha diferente dos demais. Grátis. / Agências. FOTO:João Caldas Filho