Neste sábado (11), às 21h30, o Sesc Belenzinho (endereço na primeira nota) apresenta show de Lei Di Dai, cantora de dancehall, um ritmo dançante do reggae, estilo também conhecido como raggamuffin. No show, ela lança o disco, Crazy Bass, que será apresentado no Shambala Festival , no Reino Unido. / Agências. FOTO:Mari Mats