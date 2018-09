A Rede de Farmácias Nissei segue com seu plano de revitalização e expansão das unidades, tanto que anunciou investimentos de R$ 830 mil em Bauru, com previsão de abertura de mais uma unidade na cidade até o próximo ano.

Atualmente, a Nissei conta com quatro lojas na cidade, gerando 50 postos de trabalho. O foco do projeto é aprimorar ainda mais a experiência de compra do consumidor, oferecendo cada vez mais benefícios e conveniência aos consumidores.

De acordo com o diretor executivo da Nissei, Alexandre Maeoka, parte desse investimento na cidade serviu para a realocação da loja localizada na Rua Rio Branco, agora na 26-26, que conta com uma linha completa de medicamentos, produtos de higiene, beleza, perfumaria e conveniência, totalizando mais de dez mil itens à venda. “Nosso objetivo é evoluir com o projeto e, no próximo ano, já inaugurar mais uma nova loja em Bauru”, revela Alexandre.

O plano de expansão da Nissei prevê a inauguração de 120 unidades até o final 2021. No primeiro semestre de 2018, a marca inaugurou 23 unidades, além de realizar a adequação de todas as lojas ao novo padrão de comunicação visual e sistema de informatização. Hoje, são mais de 250 lojas que geram mais de 5000 empregos diretos e atendem mais de 3,5 milhões de clientes por mês.

A Nissei implantou um projeto novo, criado para retomar o papel do farmacêutico na difusão de importantes informações ao paciente, os Serviços Avançados Nissei (SAN), extensivo a todos os clientes, que conta com vacinas, controle de diabetes, colesterol, peso, hipertensão, revisão da medicação, o programa de auxílio para dependentes do tabagismo e exames laboratoriais (em algumas lojas).

Em 2017, a Rede anunciou um aporte com foco em investimentos, por meio da emissão de debêntures no valor de R$ 153 milhões, que devem ser concluídos até o ano de 2021. De acordo com o executivo, os investimentos da Rede são destinados a novas lojas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Mais informações www.farmaciasnissei.com.br.