Vice-presidente da Associação Regional da Habitação de Campinas, Douglas Vargas acredita que a redução da taxa de juros e aumento da linha de crédito devem aquecer o mercado na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Segundo expectativa da entidade, que reúne construtoras e imobiliárias, as duas medidas poderão trazer um aumento de até 25% na venda de imóveis até o final deste ano. Na semana passada, a Caixa Econômica Federal anunciou redução da taxa de juros, de 0,5%, e aumento da linha de crédito, de 70% para 80% para financiar imóveis.

A redução da taxa de juros é válida para operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas passaram de 9% ao ano para 8,75% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 10% para 9,5% ao ano, para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

A Caixa também alterou o limite de cota de financiamento de imóveis usados de 70% para 80%. Todas as mudanças já então em vigor desde o dia 23. Estão enquadrados no SFH os imóveis residenciais de até R$ 800 mil, para todo país, exceto para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, onde o limite é de R$ 950 mil. Os imóveis residenciais acima dos limites do SFH são enquadrados no SFI. “A redução das taxas de juros visa melhorar as condições da aquisição da casa própria e vai estimular a retomada de investimentos no setor da Construção Civil”, afirma Vargas.

“As medidas eram muito esperadas pelo mercado da construção civil, pois os últimos dois anos foram de grandes dificuldades”, completa. Vargas lembra que o setor atravessa um momento de realinhamento, com preços mais estáveis e coerentes com a atual. “E isso, sem dúvida a redução da taxa de juros com o aumento do valor financiado é muito positivo”, avalia.