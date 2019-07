Diante da perspectiva de uma nova onda de frio intenso nos próximos dias, o prefeito Bruno Covas determinou, nesta semana, uma ação conjunta entre várias secretarias para reforçar a Operação Baixas Temperaturas.

Uma força-tarefa envolvendo diversas secretarias municipais, sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), vai ampliar o atendimento e acolhimento à população em situação de rua na cidade.

A principal medida será a criação de 272 novas vagas emergenciais para receber as pessoas que não tem onde passar a noite. As vagas serão criadas em cinco locais: um equipamento de assistência social localizado no bairro da Casa Verde, que pertence à Prefeitura, e quatro clubes municipais, localizados em lugares estratégicos da Capital, devidamente adaptados para servirem como alojamento e refeitório.

O número de orientadores socioeducativos nas ruas durante a madrugada para abordagem e encaminhamento das pessoas para os abrigos vai aumentar de 30 para 50 – avanço de mais de 50%. Cinco equipes ligadas à Secretaria Municipal da Saúde vão ajudar no atendimento à população em situação de rua que necessita de atendimento específico de saúde.

As ações de abordagem e recolhimento das equipes de assistência social serão reforçadas com mais dez veículos. Além disso, haverá quatro ônibus para o transporte das pessoas em situação de rua para os alojamentos e centros de acolhida distribuidos pela cidade. Os ônibus estarão posicionados estrategicamente em quatro regiões: Sé, Mooca, Santo Amaro e Santana.

Cerca de 20 equipes das subprefeituras estarão mobilizadas para a distribuição de cobertores e garrafas de água às pessoas em situação de rua. Os carros da Guarda Civil Metropolitana (GCM) também estarão equipados com água e cobertores para serem distribuídos durante as noites e madrugadas nas vias públicas da capital paulista.

Desde o dia 22 de maio até início de julho, foram registrados mais de 566 mil acolhimentos na rede socioassistencial para população em situação de rua. Destes, 8.400 foram durante os plantões (nos períodos da noite e madrugada) da Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS).

Segundo a secretaria, durante o mesmo período foram mais de 63 mil abordagens dos mais de 30 Serviços Especializados de Abordagem Social (SEAS), resultando em 37.470 encaminhamentos. Destes, 27.493 foram encaminhamentos para acolhimento.