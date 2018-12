A renda no campo paulista somou pouco mais de R$ 74 bilhões em 2018, uma queda de 2,81% em relação ao resultado de 2017, de acordo com um levantamento preliminar sobre o Valor da Produção Agropecuária (VPA), divulgado ontem (5) pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA).

A retração de 8,14% no resultado da produção de cana-de-açúcar, principal item da agricultura paulista, foi o maior motivo para o recuo da renda obtida na comparação com 2017, segundo avaliação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Se a cana-de-açúcar não fosse contada, o VPA geral teria subido 0,87% durante 2018.

Entre os dez principais itens produzidos no campo paulista, também registraram quedas importantes os valores das produções de laranja para indústria (-2,04%), ovos de galinha (-4,76%); e leite (-5,75%).

Por outro lado, os grãos tiveram desempenho bastante positivo durante este ano: a soja subiu 21,72%, o milho, 17,62%, e o café beneficiado, 23,05%. Também subiram os VPAs da laranja de mesa (4,11%), das carnes bovina (0,15%) e de frango (1,8%).

No recorte por grupos, apenas a categoria grãos e fibras registrou aumento em 2018, de 15,56%. Com isso, a participação do grupo no VPA total do estado evoluiu de 9,5% para 11,3%.

No sentido contrário, recuaram as categorias frutas frescas (-8,9%), olerícolas (-2,75%) e produtos animais (-0,86%). Entre as frutas frescas, a principal queda foi a da tangerina (-43,76%). Entre os produtos animais, a principal baixa foi a do mel (-23,55%).

Já o grupo produtos para indústria marcou uma queda de 5,91%. De acordo com a avaliação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, todos os produtos que compõe essa categoria tiveram valores de produção menores na comparação com 2017, “principalmente por conta de menores preços recebidos pelos produtores na atual safra agrícola”.

Mesmo com a queda do VPA em 2018, a cana-de-açúcar se manteve, com folgas, no topo da lista de produtos que geram mais renda no Estado de São Paulo. Segundo o levantamento preliminar, o valor de produção da cana ficou em R$ 28,579 bilhões neste ano, mais que o triplo do VPA da carne bovina, segundo item da tabela, que subiu para R$ 8,857 bilhões em 2018.

Completam as primeiras posições do ranking da agropecuária paulista os itens laranja para indústria (R$ 4,801 bilhões), carne de frango (R$ 3,975 bilhões), soja (R$ 3,956 bilhões) e ovos de galinha (R$ 2,917 bilhões).

As perspectivas para o VPA de São Paulo no ano que vem “não são muito boas”, afirma Paulo Dutra, coordenador do curso de economia da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Sobre as tendências para a cana-de-açúcar, ele diz que os preços internacionais do açúcar e do petróleo não devem subir, impedindo um avanço do valor adquirido com o item.

Já o VPA da carne bovina pode ser afetado pela política externa do governo de Jair Bolsonaro . “Se for feita a mudança da embaixada [de Israel] para Jerusalém, é possível que os árabes, que compram muita carne brasileira, reduzam as importações.”

O desempenho dos grãos, conclui ele, vai depender do futuro da guerra comercial entre China e Estados Unidos.