Restaurante do Fogaça em que teto desabou está no guia Michellin

Nesta quarta-feira, 8 de outubro, o teto do restaurante Jamile, localizado no bairro da Bela Vista, em São Paulo, desabou após uma explosão. O chef do empreendimento é o empresário Henrique Fogaça, que também é jurado do Masterchef.

O Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência, e chegando no local a corporação identificou que haviam vítimas sob os escombro. Pelo menos 4 pessoas resgatadas – até o fechamento deste texto.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que a explosão foi causada por um vazamento de gás.

Em agosto, um vídeo publicado na redes social do restaurante anunciou que o Jamile passou a fazer parte do Guia Michelin 2025. O espaço apresenta uma gastronomia contemporânea, com drinks autorais e carta de vinhos estruturada.

“Um reconhecimento à nossa dedicação diária em oferecer experiências gastronômicas únicas, com técnica, criatividade e respeito aos ingredientes brasileiros – sob a assinatura do chef Henrique Fogaça”, dizia a descrição do texto.

O restaurante foi inaugurado em 2015. Fogaça também é dono de mais empreendimentos na capital: o Sal e o Cão Véio.