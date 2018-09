Acompanhado pelo grupo paulistano Blacktie, Ritchie reapresenta o álbum Old Friends: The Songs of Paul Simon, lançado em julho de 2016. O CD foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira – língua estrangeira. No Tupi or Not Tupi, sexta (7), 21h. Rua Fidalga, 360, na Vila Madalena, São Paulo - SP. / Agências. FOTO:Paulo Ropoport