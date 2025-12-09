DCI SP

Rodízio de veículos de São Paulo é suspenso hoje por causa da greve

Rodízio deve ser retomado na quarta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Rodízio de veículos de São Paulo é suspenso Foto: Getty Images

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos nesta terça-feira, 9 de dezembro, por causa da greve dos motoristas e cobradores de ônibus que afeta a operação do transporte público na capital. A decisão foi tomada para reduzir os impactos da paralisação e facilitar o deslocamento dos moradores ao longo do dia.

O rodízio, que normalmente funciona de segunda a sexta-feira, volta a valer na próxima quarta-feira, caso a gestão municipal não divulgue nova orientação.

Como funciona o rodízio em dias normais

O rodízio leva em conta o final da placa do veículo e restringe a circulação no Centro Expandido das 7h às 10h e das 17h às 20h. Quem descumpre a regra pode receber multa de R$ 130,16.
Veja como é a distribuição ao longo da semana:

Segunda-feira: finais 1 e 2

Terça-feira: finais 3 e 4

Quarta-feira: finais 5 e 6

Quinta-feira: finais 7 e 8

Sexta-feira: finais 9 e 0

A suspensão desta terça afeta apenas os veículos com placas 3 e 4, que hoje estariam impedidos de circular. Com a greve, eles estão liberados durante todo o dia.
Regras que seguem valendo
Apesar da liberação, outras normas de circulação continuam em vigor. Entre elas:

Faixa exclusiva de ônibus: funciona normalmente aos sábados, das 6h às 14h.

Rodízio aos finais de semana: não há restrição para carros aos sábados e domingos, regra que permanece igual.

A administração municipal deve atualizar a situação do trânsito e do transporte ao longo do dia, dependendo do andamento da greve.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

