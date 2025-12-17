Rodízio de veículos em SP será suspenso dia 22 de dezembro; veja o que muda

A Prefeitura de São Paulo vai suspender o Rodízio Municipal de Veículos para automóveis entre 22 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026. A decisão leva em conta a queda no fluxo de carros no fim de dezembro e no começo de janeiro, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A restrição volta a valer no dia 12 de janeiro de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial da Cidade.

A suspensão vale apenas para carros de passeio. Continuam em vigor o rodízio de placas para caminhões e as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Como funciona o rodízio em São Paulo

O rodízio municipal restringe a circulação no Anel Viário nos horários de pico: das 7h às 10h e das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Durante a vigência da regra, os veículos não podem circular no Centro Expandido, área que inclui o Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Quem desrespeita o rodízio comete infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. O mesmo motorista pode ser autuado mais de uma vez no mesmo dia.

Dias e placas do rodízio

Finais 1 e 2: segunda-feira

Finais 3 e 4: terça-feira

Finais 5 e 6: quarta-feira

Finais 7 e 8: quinta-feira

Finais 9 e 0: sexta-feira

(sempre das 7h às 10h e das 17h às 20h)

Quem está isento

Há exceções previstas, como pessoas com mobilidade comprometida, pacientes em tratamento de doença grave e quem faz o transporte desses usuários, além de médicos, serviços públicos e essenciais (coleta de lixo, correios, serviços funerários, manutenção de rede elétrica), transporte escolar e motocicletas. Veículos de outras cidades não são isentos.

Para informações sobre trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, o atendimento da Prefeitura funciona 24 horas pelo SP156.