Um imenso casarão, único modelo da arquitetura do final do século 19, construção feita na transição da cultura de café para a do gado leiteiro, será o principal atrativo do novo parque municipal de São José dos Campos, desta vez criado em comemoração aos 126 anos do distrito de São Francisco Xavier, na Serra da Mantiqueira e na divisa com Minas Gerais.

Adquirido em 2010 pela Prefeitura, o imóvel está sendo revitalizado para servir os turistas de São Francisco, localidade no trecho paulista da Mantiqueira de alto potencial turístico com características sustentáveis. Considerada área de proteção ambiental federal e estadual, além de estar amparado por lei municipal de preservação ambiental e ser a maior reserva de Mata Atlântica do município e um dos maiores da região, o distrito forma extenso corredor ecológico entre Camanducaia (MG) e Campos do Jordão (SP).

A comunidade, principalmente professores e artistas, já procurava utilizar o casarão da fazenda desde 2015, apesar dos problemas na construção que deixaram o local fechado ao acesso público por muito tempo. As extensas áreas verdes, com antigas araucárias e gramados que chegam até a estrada municipal Pedro Dadi, estão bem preservadas.

Outra novidade é que o distrito de São Francisco passa a contar com código de endereçamento postal (CEP) diferenciado por ruas. Antes o distrito tinha um CEP único. O potencial voltado ao ecoturismo do distrito e suas práticas sustentáveis, além do clima serrano, onde o cume das montanhas chega a acumular neve nos invernos mais rigorosos, trouxeram um investidor diferenciado e turistas que buscam as belezas naturais da região.

O distrito foi criado oficialmente por meio da lei estadual em 16 de agosto de 1.892. Por longo período, a economia de sobrevivência foi exclusivamente voltada à agropecuária. O local ainda mantém a característica de pequeno povoado, preservando algumas tradições como o artesanato típico da região e festas religiosas. Por outro lado, tem uma forte característica turística, com várias trilhas para caminhadas e prática do mountain bike. Também possui rampa de voo livre e vários pontos com altitudes apropriadas para saltos de paraglider. Conta ainda com diversos rios e córregos apropriados para a canoagem.

O Parque Municipal de São Francisco Xavier fica na área de antiga fazenda da Família Bose, conhecida por abrigar o Casarão da Fazenda, uma edificação datada o século XIX, que dá destaque ao local. A área do parque, de mais de 170 mil metros quadrados, sendo em torno da metade composta por floresta nativa, foi adquirida pela Prefeitura em 2010 e desde então vem sendo utilizada pela comunidade para atividades de contato com a natureza e eventos culturais.

Cercada por espécies de araucárias e palmitos-juçara, com a Serra dos Poncianos ao fundo, o casarão compõe uma das principais paisagem e é tida como um dos símbolos do Distrito. Esse parte da serra abriga muriquis ou monocarvoeiros endêmicos, o maior primata da América Latina, veados campeiros, suçuaranas e vários tipos de aves nativas.