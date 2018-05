O conceito de “smart city” está cada vez mais presente no cotidiano de São José dos Campos, município do Vale do Paraíba (SP), que tem a vocação de abrigar empresas na área de tecnologia, como a sede da Embraer, além de centros de ensino e pesquisas, como Inpe, ITA e UNIFESP.

Agora, a Prefeitura fez o lançamento de um novo pacote de aplicativos para smartphones e tablets, dentro do programa “São José na Palma da Mão”. Ao todo são dez novos aplicativos gratuitos para voltados para as áreas de serviços públicos. Um dos objetivos na atual administração é avançar na proposta de tornar a cidade uma referência neste segmento tecnológico.

As soluções digitais disponíveis no programa envolvem as áreas de saúde, mobilidade urbana, esportes, segurança pública e manutenção da cidade. Essas ferramentas contemplam inclusive a central de atendimento 156, que permitirá ao usuário, pelo telefone celular com o aplicativo solicitar serviços, obter informações ou registrar sugestões à Prefeitura. Haverá ainda a opção de enviar fotos e vídeos para a administração municipal, que se refiram ao assunto tratado.

Entre as novidades disponibilizadas no pacote de aplicativos, também foi lançado um sistema de validação de atestados médicos que pode ser feito por meio da internet. O documento trará uma “chave de validação”, que é uma sequência numérica por meio da qual será possível pesquisar se o atestado emitido via internet é válido ou não.

Desta maneira é possível conferir a escala diária de médicos e dentistas que estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). A pesquisa pode ser feita por empresas e usuários e terá como base o atestado impresso emitido pelo médico.

A nova coleção de aplicativos foi desenvolvida por Prefeitura e pelo Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento. O download gratuito pode ser realizado pelo App Store e no Google Play. O usuário precisará se cadastrar com informações pessoais assim que efetuar a download do software. O serviço médico-odontológico, assim como os outros, está disponível no portal da prefeitura, que pode ser acessado no endereço www.sjc.sp.gov.br.

A intenção é dar maior acesso aos serviços públicos e criar canais diretos da população com a administração pública, rompendo com qualquer burocracia e seus trâmites. A questão do atendimento burocrático era uma das principais reclamações aferidas junto a prefeitura de São José.

Entre serviços mais acessados estão o “Saúde na Mão”; “Ação GCM”, da Guarda Civil Municipal); “São José Viva”, voltado para esportes e lazer; “Acesso Já”, de mobilidade urbana); “SJC Estacionamento”, de Zona Azul; “Ônibus na Hora”; “Detran.SP”; “CNH Digital” e “SNE”, Sistema de Notificação Eletrônica destinado ao pagamento de multas com desconto, entre outros.

Desde o dia 15, o site oficial da Prefeitura está de cara nova.A interface mudou, basicamente, para dispor o conteúdo de forma mais organizada, facilitar a navegabilidade e a comunicação com os usuários.