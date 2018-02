O carnaval de São José dos Campos será pautado pelas brincadeiras de rua tradicionais do Vale do Paraíba paulista, como bloco de bonecões e de rua. Uma maneira de contornar a crise e, ainda, estimular a participação popular.

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo preparou uma programação específica para o período de 5 a 9 de fevereiro que, além do desfile com os bonecões, prevê a realização de oficinas de máscaras, e roda de samba, além de matinês e baile de carnaval. Todas as atividades são abertas ao público, sem necessidade de inscrição.

A festa começa, oficialmente, na próxima quinta-feira (8), na região central da cidade, com o tradicional bloco “Pirô Piraquara”, que é marcado pela presença de diversos bonecos gigantes, e é acompanhado também por uma bandinha que toca composições próprias.

De acordo com a agenda preparada pela Fundação, a concentração dos foliões será na Praça Afonso Pena, a partir das 17h. O bloco voltará a desfilar no dia 10, saindo da Travessa Chico Luiz, que fica em frente do Museu de Arte Sacra, às 10h. Estão sendo esperada uma grande quantidade de turistas, que vêm para a cidade em busca de participar do tradicional carnaval caipira.

Esse tipo de bloco, que abre os desfiles e festejos de carnaval, é a típica celebração luso-espanhola, da Idade Média. Surgiu no Brasil a partir do Nordeste, como os Bonecos Gigantes de Olinda, em Pernambuco, e depois com outros “bonecões”, em Minas Gerais, inclusive participando de festas religiosas. A tradição está presente em quase toda porção costeira brasileira e no interior do país desde o século 17, e é muito forte no Vale do Paraíba, principalmente em São Luis do Paraitinga.

O trajeto feito pelo bloco Pirô Piraquara, que se repetirá por dois dias, será pelas ruas do centro da cidade. No dia 8, a saída será da Praça Afonso Pena, passando pela Rua Rubião Júnior, Av. São José, Rua Coronel Madeira, Av. João Guilhermino, Nelson D’Ávila e chegada na Praça Afonso Pena. No dia 10, a saída será da Travessa Chico Luiz , passando pela Rua Sebastião Humel, Rua Vilaça, Rua Coronel Monteiro, Av. São José e Praça Afonso Pena como ocorre há décadas.

A programação oficial de carnaval, vai até o dia 13, e prevê a participação de outros quatro blocos populares, todos do distrito de São Francisco Xavier. Nesse lugar, nas encostas da Serra da Mantiqueira, há o Bloco Malazarte, Bloco Neo Folia, Bloco Vai Vomita e Vorta e Bloco Amigos do Mujica .

No dia 9, haverá na cidade uma comemoração especial com três atrações, voltadas para idosos. A partir das 9h30, no Centro da Juventude, acontece um Concurso de Marchinhas e um Desfile de Carnaval, reunindo frequentadores de todas as casas de idosos da Prefeitura. Ao final da comemoração, serão eleitas a melhor marchinha e a melhor fantasia.

No mesmo dia, a partir das 18h, a folia continua na Casa do Idoso Centro, com um baile carnavalesco à moda antiga. Já para os jovens a Fundação preparou uma edição especial de carnaval do Conexão Juventude, como está sendo chamado o projeto, com várias atividades previstas para acontecer na Praça José Ricardo Monteiro Rodrigues, no Jardim Santa Helena, a partir das 14h.

A programação prevê inovações com a realização de bailes de carnaval, matinês com som mecânico e apresentações da Banda de Santana, da Orquestra Possível de São Francisco Xavier, Banda Orfeu e Grupo Charanguinha. Parte dessas atividades acontece no distrito de Eugênio de Melo, no Centro Poliesportivo João Molina.