Depois de adoção de carros elétricos na frota da guarda municipal, de instalar lâmpadas LED e do uso de imagens de satélites para evitar a devastação de áreas preservadas, a Prefeitura de São José dos Campos (SP) se comprometeu com a Pacto Mundial de Prefeitos pelo Clima e a Energia.

O tratado é uma coalizão global de líderes municipais dedicada à reduzir emissões de gases de efeito estufa, tornando as comunidades mais resistentes às mudanças climáticas. O nível de resiliência das cidades quanto às mudanças climáticas e eventos extremos tem sido uma das grandes preocupações do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão científico e consultivo da ONU.

Segundo o prefeito, Felício Ramuth, ao participar do Pacto Global de Prefeitos, São José dos Campos reforça o compromisso com a ação climática, avaliando as emissões de gases de efeito estufa e as consequências atuais das mudanças climáticas em âmbito local. A intenção é criar um plano de atividades com a meta de reduzir as emissões e implementar um sistema comum para monitorar riscos climáticos.

Representantes de diversos outras prefeituras do Estado de São Paulo destacaram já estar colocando em curso algumas das ações propostas do novo pacto, como trabalhos para a construção da Política Municipal de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas. No caso de São José, outros instrumentos de planejamento e gestão estão sendo elaborados: o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Macrodrenagem.

A cidade do Vale do Paraíba também foi uma das pioneiras na captação do gás metano emitida no aterro sanitário, que ocorre desde 2006, e utilizar para a geração de energia que passou a ser utilizada em prédios públicos, como escolas municipais.

O Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia reúne formalmente o Covenant of Mayors e o Compact of Mayors da União Europeia. São as principais iniciativas globais de cidades e governos locais para promover a transição para uma economia de baixas emissões e resiliente ao clima. Mais de 7.400 cidades de 119 países em seis continentes participam da coalizão, representando cerca de 684 milhões de pessoas, o que corresponde a quase 10% da população mundial.