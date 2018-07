As unidades ambientais de São José dos Campos (SP) ganharam um reforço para se manter preservadas: a Prefeitura e a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo passam a fazer a gestão compartilhada das unidades de conservação da natureza estaduais e municipais.

Haverá ações conjuntas inclusive em áreas que são preservadas por lei pelas duas gestões - estadual e municipal, sem situações conflitantes. A Fundação Florestal é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e passa a auxiliar o município em questões de conflito sobre a responsabilidade de atuação. O convênio sobre a gestão compartilhada também prevê ações conjuntas na Área de Proteção Ambiental (APA), como as do Banhado, de São Francisco Xavier, e do Parque Natural Municipal do Banhado.

Todas as APAS envolvidas são unidades de conservação definidas por legislação estadual e municipal, com sobreposição de territórios, e ainda são alvo de especuladores imobiliários, corte de árvores, caça e queimadas criminosas. Segundo avaliação da Prefeitura, a atuação conjunta permitirá integrar as estratégias de proteção ambiental como o desenvolvimento e execução de planos de manejo, estruturação das sedes administrativas e execução de projetos de conservação ambiental. Objetivos e metas expressos no plano de trabalho da parceria serão desenvolvidos nos próximos três anos.

No escopo dos compromissos acordados, na APA São Francisco Xavier, situada na Serra da Mantiqueira e que possui um conselho gestor, o município fornecerá o espaço para abrigar a Sede Administrativa da Unidade. A Prefeitura também integrará a implantação do Projeto Conexão Mata Atlântica, que visa a proteção dos serviços de clima e biodiversidade do corredor sudeste da Mata Atlântica. O convênio pretende fortalecer as estratégias de pagamento por serviços ambientais e programas de restauração florestal e saneamento rural que estão sendo desenvolvidos na Bacia do Rio do Peixe, que fazem parte da APA São Francisco Xavier.

Situada dentro da área urbana, a APA Estadual do Banhado e Parque Natural do Banhado terão a implantação e estruturação de uma sede administrativa. Na sequência será formado um conselho gestor ligando as duas unidades de conservação e com isso a elaboração de planos de manejo integrados.

Com isso, os planos de trabalho voltados ao manejo integrado destas unidades serão submetidos à Câmara Técnica de Compensação Ambiental do Estado com a liberação dos recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), vinculado à refinaria da Petrobras que existe no município

Dentro desta colaboração mútua se encontra a realização de um plano de prevenção e combate aos incêndios florestais. Somente em julho, por exemplo, houve um aumento de 70% no número de queimadas se comparado ao ano anterior, algo agora que passa a ser de responsabilidade das duas esferas governamentais.

As Unidades de Conservação de Uso Sustentável, nas quais se encaixam as APA de São Francisco Xavier e a APA do Banhado e as Unidades de Conservação de Proteção Integral, como o Parque Natural Municipal do Banhado foram criadas em 2002, por lei estadual. Essas áreas também são protegidas por leis municipais.